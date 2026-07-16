comunque vada a finire marc cucurella e i suoi capelli sono stati protagonisti di questi mondiali 2026

Marc Cucurella e i suoi capelli sono stati protagonisti di questi Mondiali 2026. Tra le tendenze più evidenti, sono tornate di moda le punte decolorate e il taper fade, mentre il taglio di Bellingham ha riscosso successo. L’haaland hair effect ha fatto la sua parte, e il man bun ha mantenuto la sua presenza. In generale, i capelli dei giocatori sono stati abbastanza sobri rispetto ad altre edizioni, ma alcuni stili si sono comunque fatti notare.

Tutto sommato, parlando di capelli questo Mondiale è stato piuttosto sobrio. Sono tornate di moda le punte decolorate, i man bun si sono difesi bene e l' Haaland hair effect ha fatto il suo dovere, per non parlare del taper fade di Bellingham. Ma quando Marc Cucurella arriva in campo è tutta un'altra storia. Con quei riccioloni sciolti impossibili da ignorare, basta un'inquadratura per capire dov'è. Non è un caso che internet lo abbia paragonato a Telespalla Bob dei Simpson con un meme nato anni fa che continua a riemergere ogni volta che Cucurella scende in campo. E lui con questo paragone ci gioca allegramente: nel settembre 2020, durante una partita di Liga tra il Getafe e il Real Betis, ha festeggiato un gol alzando i pantaloncini per mostrare la sua biancheria intima decorata con i personaggi dei Simpson. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Marc Cucurella vs Austria | 2 Assists (02-07-2026)

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