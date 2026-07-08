come sono stati questi mondiali finora

Gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio maschili si sono conclusi nella notte tra martedì e mercoledì. La competizione si svolge in Messico, Canada e Stati Uniti. Le partite hanno visto diverse vittorie e eliminazioni, con alcune squadre che sono approdate ai quarti di finale. La fase a eliminazione diretta ha coinvolto le nazionali provenienti da vari continenti, segnando il passaggio a una nuova fase del torneo.

Nella notte tra martedì e mercoledì sono finiti gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, che si stanno giocando in Messico, Canada e soprattutto Stati Uniti. Con 48 squadre partecipanti al posto delle 32 delle edizioni precedenti, questa è stata l’edizione più grande di sempre: si sono già giocate 96 delle 104 partite in programma (nel 2022 furono in tutto 64), e parecchie sono state divertenti e avvincenti. E visto che restano solo 8 squadre, e solo 8 partite, si può già fare qualche primo bilancio calcistico. Di solito nelle partite della fase a eliminazione diretta, quelle dopo la prima fase a gironi, diminuisce la media dei gol segnati a partita, perché le partite tendono a farsi più equilibrate e perché le squadre sono di solito meno arrembanti e più timorose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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