Trump ha già perso la guerra in Iran comunque vada a finire

Il 14 maggio si svolgerà un vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, un evento che potrebbe influenzare le decisioni sulla questione iraniana. Al centro della situazione ci sono le mosse di vari attori internazionali, tra cui gli ayatollah, il premier israeliano e il presidente russo, che hanno ruoli chiave nelle prossime settimane. La possibilità di un accordo o di un ulteriore scontro dipenderà anche dalle scelte di queste figure.

Il vertice con Xi Jinping del 14 maggio impone a Trump di trovare un accordo con l'Iran entro la prossima settimana: ecco perché il manico del coltello è nelle mani degli Ayatollah, di Netanyahu, di Putin. E, soprattutto, della Cina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Attacco di Trump a Leone XIV sulla guerra in Iran, solidarietà da istituzioni e politica

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