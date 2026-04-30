Comunicato Stampa | Quarta edizione Festival Internazionale di Musica del Veneto

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, si è tenuta la presentazione della quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi. Sono state annunciate date, location e alcuni dei nomi che si esibiranno, con particolare attenzione alle novità rispetto alle edizioni precedenti.

(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto, che gode del patrocinio della Regione del Veneto e che si svolgerà da maggio a dicembre 2026, toccando in modo capillare tutte le sette province venete. I 57 concerti verranno ospitati in prestigiose location, dalla Sala dei Giganti di Padova, che segnerà l'esordio, mercoledì 6 maggio, al Teatro Olimpico di Vicenza, fino alla chiusura a Venezia, nel Teatro La Fenice. L'Assessore regionale Elisa Venturini ha portato i saluti istituzionali e ha ricordato che “nelle precedenti edizioni del Festival, da consigliere regionale, ho partecipato con grande piacere a diversi concerti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quarta edizione Festival Internazionale di Musica del Veneto Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentazione della quarta edizione di Seravalle De Gusto sapori del Montalbano; Scuola, FLC CGIL: denominazione liceo cela riduzione a 4 anni?; Design d’Impresa: Assolombarda unisce Scuole e Imprese per formare i talenti del Made in Italy; Gli ultimi appuntamenti della Green Week dell’Università di Firenze. Comunicato Stampa: Quarta edizione Festival Internazionale di Musica del Veneto(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente ... iltempo.it Comunicato Stampa: Presentata quarta edizione di Una corsa per GiancaIl vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, Matteo Baldan, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA Polo Sportivo di Ginosa e Marina di Ginosa: inizia il percorso, primo passo significativo verso la fase operativa Inizia il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Polo Sportivo di Ginosa e Marina di Ginosa, un intervento strateg - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com