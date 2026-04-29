Comunicato Stampa | Svelati i nomi che comporranno la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival

È stata annunciata la composizione della giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival. La giuria sarà guidata da un membro specifico e include altri professionisti del settore. Tra i compiti principali ci sarà la selezione dei cortometraggi originali presentati alla manifestazione. La partecipazione di esperti e appassionati di cinema sarà fondamentale per valutare le opere in concorso. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane.

A guidare la giuria sarà Completano la giuria Oltre a selezionare i cortometraggi originali più meritevoli, la giuria sarà chiamata a votare le opere che verranno insignite di due premi speciali, l' I cortometraggi finalisti avranno la possibilità di partecipare a un evento di première, organizzato da Questa iniziativa fa parte delle Irene Caia La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Svelati i nomi che comporranno la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival Notizie correlate Comunicato Stampa: Ki Reply e Data Reply supportano l'innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma CerebraIl team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un'applicazione web intuitiva, che rende l'esperienza immediata e ne favorisce la... Comunicato Stampa: IEO e Laife Reply insieme per la digitalizzazione della biobanca attraverso l'AILa Selezionato nel bando Avviato a fine 2024 e della durata complessiva prevista di 30 mesi, il progetto è giunto a metà del suo percorso: il vasto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Grand Prix Città di Napoli - Trofeo Vecchio Amaro del Capo: i big del nuoto alla Scandone; Bari e i segnali dall'Est: cresce l'attenzione per la città e per la festa di San Nicola; Svelati i primi dettagli sul film live-action di Call of Duty; LBA Awards 2026 - Aperte le votazioni dei tifosi dal 27 aprile al 10 maggio: ecco i candidati per ogni premio. Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com Comunicato stampa di Cristian Diano e Francesca Valeri - facebook.com facebook