Tradizione, identità e passione tornano protagoniste a Monselice. Dall'11 al 20 settembre 2026, la città ospiterà la 41 esima edizione della Giostra della Rocca, la storica manifestazione che rievoca il passaggio dell'imperatore Federico II e che, anno dopo anno, si conferma tra i principali eventi storico-culturali del Veneto grazie a un ricco calendario di competizioni, spettacoli e iniziative dedicate al Medioevo. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Giorgia Bedin (Lega-LV) ha presentato la manifestazione, assieme a Nicola Fabbian, rievocatore storico e Vicepresidente dell'associazione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: 41esima edizione Giostra della Rocca di Monselice

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