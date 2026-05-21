Comunicato Stampa | 34esima edizione della Mostra della Ciliegia di Maser DeCo

Si è svolta la 34esima edizione della Mostra della Ciliegia di Maser, una tradizione che si ripete ormai da diversi anni nella località del Trevigiano. La manifestazione ha visto la partecipazione di produttori locali e visitatori provenienti da varie zone, con esposizioni e degustazioni dedicate al frutto simbolo della zona. Tra gli interventi, il consigliere regionale ha sottolineato come questa iniziativa valorizzi un prodotto agricolo di lunga storia, contribuendo a promuovere il territorio.

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