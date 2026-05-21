Comunicato Stampa | 34esima edizione della Mostra della Ciliegia di Maser DeCo
Si è svolta la 34esima edizione della Mostra della Ciliegia di Maser, una tradizione che si ripete ormai da diversi anni nella località del Trevigiano. La manifestazione ha visto la partecipazione di produttori locali e visitatori provenienti da varie zone, con esposizioni e degustazioni dedicate al frutto simbolo della zona. Tra gli interventi, il consigliere regionale ha sottolineato come questa iniziativa valorizzi un prodotto agricolo di lunga storia, contribuendo a promuovere il territorio.
(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 Per il consigliere regionale Riccardo Barbisan “la Mostra della Ciliegia rappresenta un'occasione importante per valorizzare un prodotto agricolo storico, di grandissimo pregio, che dà lustro a Maser e all'intero territorio del Grappa trevigiano. Una zona rispetto alla quale è necessario fare una riflessione più ampia sulla sua valenza storica, culturale, ambientale e artistica, mettendo in evidenza tutti quegli elementi che possono rappresentare un forte richiamo turistico per questa area della provincia di Treviso, ma non solo. Parliamo infatti di un'area che si estende fino a Bassano del Grappa e all'intero... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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