Comunicato Stampa | Comunicato stampa | VIAGGIO NELLA LINGUA DELLA MUSICA | ESCE IL DIZIONARIO RAGIONATO ITALIANO-CINESE
È stato pubblicato un nuovo dizionario italiano-cinese dedicato ai termini musicali della musica classica occidentale. Il volume è stato realizzato per gli studenti cinesi di canto e strumenti musicali. Il dizionario ragionato contiene oltre 1.000 voci e fornisce spiegazioni dettagliate dei termini italiani utilizzati nella musica classica. È destinato a supportare l'apprendimento e la comprensione dei concetti musicali italiani da parte dei lettori di lingua cinese.
La musica classica occidentale parla ancora italiano. Pensato per i sempre più numerosi studenti cinesi di canto e strumento, il Dizionario bilingue ragionato dei termini musicali italiani offre oltre 1.750 voci, esempi e approfondimenti per andare oltre la semplice traduzione e cogliere il contesto storico-culturale e le sfumature espressive. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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