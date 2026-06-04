Una donna di 94 anni ha trovato 51 milioni di lire in soffitta e ha chiesto di convertirli in euro. Il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta, ritenendo i soldi carta straccia. La donna sperava di usare il denaro per la pensione, ma le autorità giudiziarie hanno escluso il valore del contante.

Pensava di avere assicurata una serena vecchiaia grazie all’inatteso tesoretto in lire ritrovato in soffitta, ma per una donna genovese di 94 anni quel sogno è diventato un incubo. La protagonista della vicenda aveva conservato per anni una montagna di vecchie lire: ben 455 banconote da 100 mila lire e 110 da 50 mila lire, per un totale di 51 milioni di lire. Tradotti in euro, oltre 26 mila euro. Convinta di avere ancora diritto alla conversione, si è rivolta alla Banca d’Italia chiedendo il cambio delle banconote. Da qui è iniziata una lunga battaglia giudiziaria culminata con una recente sentenza del Tribunale di Genova. Il nodo delle lire mai cambiate La questione affonda le radici nei travagliati anni del passaggio dalla lira all’euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trova 51 milioni di lire in soffitta: chiede il cambio in euro, ma per il Tribunale di Genova sono carta straccia

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