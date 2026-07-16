Come truccarsi per la fototessera | i segreti per evitare l'effetto flashback

Da amica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per evitare l’effetto flashback durante la fototessera, è consigliabile utilizzare un trucco leggero e opaco, evitando riflessi sulla pelle. È importante evitare prodotti lucidi o troppo brillanti, così come applicare correttamente il fondotinta e la cipria, senza esagerare. Si sconsiglia di usare tonalità troppo forti o colori vivaci, preferendo nuance naturali e neutre. La preparazione del viso deve essere semplice e senza eccessi per garantire un risultato più fedele alla propria reale fisionomia.

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Come truccarsi per la fototessera è una delle domande più frequenti quando arriva il momento di rinnovare alcuni documenti come carta d’identità, patente o passaporto. Del resto, quella foto ci accompagnerà per anni e vale la pena dedicarle qualche minuto in più in fatto di make up per ottenere un risultato curato ma autentico. L’obiettivo non è trasformare il viso, bensì valorizzarne i lineamenti evitando errori che potrebbero risultare accentuati dall’illuminazione delle cabine fotografiche o dai flash. La parola d’ordine è equilibrio: una base uniforme ma leggera, prodotti che non creino riflessi indesiderati, colori che illuminino l’incarnato senza apparire eccessivi. 🔗 Leggi su Amica.it

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