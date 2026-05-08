I corridoi per gli animali e la tramvia | così la T2 cerca di evitare l’effetto barriera

La linea ferroviaria T2, che collega diversi quartieri, è stata allestita con muri e recinzioni lungo tutto il suo percorso per motivi di sicurezza. Una parte del tracciato attraversa aree residenziali e zone frequentate da persone e animali, portando alla creazione di corridoi appositi destinati agli animali per permettere loro di attraversare senza rischi. La tramvia, inoltre, è stata progettata con l’obiettivo di ridurre l’effetto barriera per i residenti e la fauna locale.

Sorisole. Per motivi di sicurezza, l’intero tracciato della linea Teb T2 è delimitato da muri e recinzioni. Uno sbarramento fisico che rischiava di interrompere i corridoi naturali utilizzati da numerose specie animali per spostarsi tra la Valle d’Astino e la Valle del Giongo, due tasselli fondamentali della rete ecologica del Parco dei Colli. Le due aree rientrano nei Siti Natura 2000 di due diverse Zone Speciali di Conservazione, denominate rispettivamente “Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza” e “Canto Alto e Valle del Giongo”. Questi corridoi ecologici hanno sempre garantito la connessione tra isole di bosco, consentendo alla fauna di muoversi, nutrirsi e riprodursi anche in un contesto periurbano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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