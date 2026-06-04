A leggere queste dichiarazioni sembra che la tossina botulinica sia il male assoluto. Ma siamo sicuri che l'errore non sia stato fatto alla base? Ossia scegliendo una metodologia sbagliata, una dose eccessiva o affidandosi a mani non così esperte in materia? Per capire bene se il rischio di trovarsi così amaramente pentite dopo una seduta di botulino sia così reale abbiamo incontrato e intervistato la Dott.ssa Camilla Di Pasquali, Medical Director & Founder di Botox Bar con sedi Con sedi a Milano, Roma, Monza e prossimamente anche a Napoli. Iniziamo facendo un po’ di chiarezza. Molti non conoscono ancora la differenza tra riempimento e rilassamento muscolare e arrivano dal medico estetico indecisi tra filler e botulino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Medicina estetica: come evitare l'effetto «frizzato» con l'uso del botox

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He sees the girl he loves betrayed, marries her at once: 'Ill give you the world!'

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