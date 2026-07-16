In assenza dell’Italia ai Mondiali, i tifosi milanesi si sono rivolti ad altre nazionali in quattro bar della città. La scelta delle squadre è avvenuta senza una regola precisa, spesso guidata dalla passione personale o dall’appeal dei giocatori. La partecipazione ai match si è trasformata in un momento di aggregazione, con tifosi che si sono confrontati e condivisi emozioni, creando un’atmosfera di convivialità e spontaneità. La fase del torneo ha unito persone con background diversi attorno a squadre non italiane.

Se c'è una cosa che ci ricorderemo di quest'estate, infatti, è la capacità del calcio di riportarci tutti su una dimensione incredibilmente analogica. Nell'ultimo mese i bar di Milano, ma anche quelli di tante altre città italiane, sono tornati a essere protagonisti di una socialità che sembrava essersi un po' persa. E sappiamo bene che non è stata una necessità, visto che la maggior parte delle partite era trasmessa gratuitamente dalla Rai e che l'intero Mondiale era disponibile in streaming su DAZN, broadcaster globale della competizione: evidentemente guardare una partita da casa non basta più. Forse il bel tempo aiuta, forse il Mondiale ha sempre avuto questa forza, fatto è diventato la scusa perfetta per ritrovarsi, uscire e condividere novanta minuti insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Come si sceglie una Nazionale per cui tifare ai Mondiali quando l'Italia non c'è? L'ho scoperto in quattro bar di Milano

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