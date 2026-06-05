Ai Mondiali, la FIFA vieta l’uso di strumenti rumorosi come vuvuzela, fischietti, trombette ad aria compressa e altoparlanti. È consentito tifare, ma senza strumenti che producano suoni amplificati o troppo forti. La normativa esclude l’impiego di dispositivi acustici per mantenere un ambiente meno rumoroso durante le partite. Non sono previste restrizioni sul canto o sugli inni, purché non vengano utilizzati strumenti che disturbino gli altri spettatori.

Niente vuvuzela, per fortuna. Ma anche niente fischietti, niente trombette ad aria compressa, niente casse o altoparlanti. Ai Mondiali la Fifa ha deciso che il rumore è un problema da risolvere. E che il tifo fa regolamentato. I trasgressori potranno essere respinti all’ingresso o espulsi dagli stadi. Il calcio si gioca, ma ormai solo a determinate condizioni è possibile goderselo allo stadio. Siamo nell’era della sobrietà, e ecco. La vuvuzela ve la ricordate. E’ stato l’incubo sonoro del Mondiale 2010 in Sudafrica, quel ronzio penetrante tipo sciame di vespe industriali che per alcuni era il suono di un continente che si appropriava del Mondiale, per altri un insopportabile attentato alla pazienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Niente vuvuzela, fischietti e trombette: per la Fifa ai Mondiali si può tifare, ma non troppo

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