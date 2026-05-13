Dalla città di Milano, le forze dell'ordine hanno scoperto un covo di una banda criminale a Vimodrone, che risultava coinvolta in furti commessi in diverse regioni italiane. Durante le indagini, sono stati arrestati quattro uomini, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla rete di attività illecite. La polizia ha condotto perquisizioni e sequestri nell'abitazione degli arrestati, portando alla luce elementi utili alle indagini.

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso il 4 maggio 2026 nei confronti di tre cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra la Lombardia e le Marche tra febbraio e aprile 2026. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano unitamente alla Squadra Mobile di Pesaro e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone (MI), utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Milano furti in mezza Italia, scoperto il covo di una banda a Vimodrone: quattro arresti

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