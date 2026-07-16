Gianluca Rocchi ha commentato l’archiviazione dell’indagine sugli arbitri, che si avvia alla sua conclusione. La Procura di Milano aveva avviato un’inchiesta sulle designazioni arbitrali, ora archiviata. Rocchi, ex designatore, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma si è mostrato disponibile a chiarire eventuali dubbi in futuro. La vicenda riguarda le procedure di assegnazione delle partite, ora considerate prive di elementi di reato.

La reazione dell’ex designatore Gianluca Rocchi dopo l’archiviazione dell’indagine sugli arbitri. La complessa indagine della Procura di Milano sul mondo delle designazioni arbitrali si avvia verso la sua chiusura definitiva. Il pubblico ministero ha ufficialmente firmato la richiesta di archiviazione per l’ex designatore Gianluca Rocchi, ponendo fine a un lungo periodo di accertamenti e tensioni legati all’ipotesi di frode sportiva. La decisione dei magistrati certifica l’assenza di elementi solidi per sostenere un’accusa in giudizio. L’ex fischietto ha accolto la notizia con sollievo ma anche con profonda amarezza, lasciandosi andare a una riflessione intima sul peso umano della vicenda secondo il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Come ha reagito Rocchi dopo l’archiviazione dell’indagine sugli arbitri

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