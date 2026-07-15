Indagine arbitri le motivazioni dell’archiviazione | cosa ha portato al proscioglimento per Rocchi e l’Inter
La Procura di Milano ha ufficialmente archiviato l’indagine sugli arbitri, incluso il procedimento riguardante un ex arbitro e una squadra di calcio. Nella nota ufficiale vengono illustrate le motivazioni che hanno portato al proscioglimento, senza indicare elementi di reato o responsabilità. L’indagine, avviata per verificare eventuali irregolarità nel mondo arbitrale, si conclude così senza ulteriori sviluppi. La chiusura del procedimento si è verificata prima di eventuali ulteriori approfondimenti.
Indagine arbitri, le motivazioni dell’archiviazione nella nota ufficiale della Procura. Ecco la ricostruzione. L’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale si avvia rapidamente verso la chiusura definitiva, ma non prima di aver riservato un clamoroso colpo di scena dell’ultimo minuto. Nelle battute finali dell’inchiesta che vede coinvolto in prima persona anche l’ex designatore Gianluca Rocchi, nel registro degli indagati è stata formalmente iscritta anche l’ Inter con l’ipotesi di responsabilità oggettiva. Una posizione, tuttavia, che è stata archiviata quasi in contemporanea con l’iscrizione stessa. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le motivazioni della Procura: interferenze ma nessun sistema. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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