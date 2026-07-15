Indagine arbitri le motivazioni dell’archiviazione | cosa ha portato al proscioglimento per Rocchi e l’Inter

Notizia in breve

La Procura di Milano ha ufficialmente archiviato l’indagine sugli arbitri, incluso il procedimento riguardante un ex arbitro e una squadra di calcio. Nella nota ufficiale vengono illustrate le motivazioni che hanno portato al proscioglimento, senza indicare elementi di reato o responsabilità. L’indagine, avviata per verificare eventuali irregolarità nel mondo arbitrale, si conclude così senza ulteriori sviluppi. La chiusura del procedimento si è verificata prima di eventuali ulteriori approfondimenti.