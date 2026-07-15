L'Inter è stata coinvolta in un'inchiesta riguardante presunte violazioni della legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Tuttavia, l'indagine si è conclusa con una richiesta di archiviazione e l'azienda è stata esclusa dall'inchiesta. L'indagine riguardava anche un ex dirigente, ma non ci sono state ulteriori azioni legali contro l'Inter o questa figura.

L' Inter è stata indagata ieri e poi archiviata subito dopo dall'accusa di aver violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. «Il decreto di archiviazione nei confronti dell'Inter Fc – si legge nella nota della Procura – è diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto», cioè la presunta frode sportiva relativa alle designazioni di Gianluca Rocchi in ipotesi pro-Inter. La richiesta di archiviazione per Rocchi La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione anche per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Inchiesta arbitri, l'Inter esce dall'indagine: chiesta l'archiviazione per Rocchi

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Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

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