Colto sul fatto mentre spaccia | in tasca aveva 81 dosi e 750 euro

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre stava vendendo droga in strada. Durante il controllo, è stato trovato con 81 dosi di sostanza stupefacente e 750 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato sul posto. La sostanza è stata sequestrata e l’indagato portato in caserma. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da persone che si dedicano ad attività illegali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Spaccia dosi di droga in strada, ma viene sorpreso dai Carabinieri proprio mentre cede una sostanza stupefacente a un cliente. È quanto accaduto a Marano di Napoli, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato Salvatore Cipolletta, 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato durante uno specifico servizio di controllo del territorio organizzato per contrastare la vendita di droga. I Carabinieri avrebbero assistito direttamente alla cessione di una dose e hanno quindi deciso di intervenire, bloccando il 31enne prima che potesse allontanarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

colto sul fatto mentre spaccia in tasca aveva 81 dosi e 750 euro
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