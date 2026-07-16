Colto sul fatto mentre spaccia | in tasca aveva 81 dosi e 750 euro
Un uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre stava vendendo droga in strada. Durante il controllo, è stato trovato con 81 dosi di sostanza stupefacente e 750 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato sul posto. La sostanza è stata sequestrata e l’indagato portato in caserma. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da persone che si dedicano ad attività illegali.
Tempo di lettura: 2 minuti Spaccia dosi di droga in strada, ma viene sorpreso dai Carabinieri proprio mentre cede una sostanza stupefacente a un cliente. È quanto accaduto a Marano di Napoli, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato Salvatore Cipolletta, 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato durante uno specifico servizio di controllo del territorio organizzato per contrastare la vendita di droga. I Carabinieri avrebbero assistito direttamente alla cessione di una dose e hanno quindi deciso di intervenire, bloccando il 31enne prima che potesse allontanarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Spaccio a Marano, 81 dosi e 750 euro in contanti: arrestato 31enneDurante un controllo, i Carabinieri di Marano di Napoli hanno arrestato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio...
Colto sul fatto mentre scassina un autocarroUn uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre scassinava un autocarro in sosta.
Argomenti più discussi: Colto sul fatto mentre spaccia la cocaina, a casa oltre 40 grammi di droga: arrestato un 37enne; Cronaca. Colto sul fatto mentre cedeva dosi di cocaina: arrestato pregiudicato nel territorio di Montiano; Il viavai tra gli alberi, poi le manette: arrestato per spaccio di droga un 36enne di Cucciago; La base dello spaccio a casa dei genitori: il pusher di cocaina incastrato dalla Polfer tra ascensore e cuccia del cane.
Colto sul fatto mentre spaccia la cocaina, a casa oltre 40 grammi di droga: arrestato un 37enne #Cesena facebook