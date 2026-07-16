Colto sul fatto mentre spaccia | in tasca aveva 81 dosi e 750 euro

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre stava vendendo droga in strada. Durante il controllo, è stato trovato con 81 dosi di sostanza stupefacente e 750 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato sul posto. La sostanza è stata sequestrata e l’indagato portato in caserma. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da persone che si dedicano ad attività illegali.