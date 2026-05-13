Colto sul fatto mentre scassina un autocarro

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre scassinava un autocarro in sosta. Secondo quanto riferito, si aggirava tra i veicoli, poi ha rotto il vetro di un mezzo e si è impossessato di uno zaino lasciato all’interno. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato il sospetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si aggira tra i mezzi in sosta, poi il colpo secco: il vetro che va in frantumi e il furto di uno zaino. È finito così in manette un 43enne italiano, sorpreso in flagranza di reato in via Repubblica, a San Lazzaro di Savena. Gli agenti della polizia locale erano a pochi metri di distanza e hanno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Spaccio in stazione, colto sul fatto mentre cede la bustina di hashish al cliente: arrestato giovaneNei giorni scorsi, i carabinieri di Cesena hanno arrestato un 27enne tunisino per spaccio nella zona della stazione.