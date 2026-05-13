Colto sul fatto mentre scassina un autocarro
Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre scassinava un autocarro in sosta. Secondo quanto riferito, si aggirava tra i veicoli, poi ha rotto il vetro di un mezzo e si è impossessato di uno zaino lasciato all’interno. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato il sospetto.
Si aggira tra i mezzi in sosta, poi il colpo secco: il vetro che va in frantumi e il furto di uno zaino. È finito così in manette un 43enne italiano, sorpreso in flagranza di reato in via Repubblica, a San Lazzaro di Savena. Gli agenti della polizia locale erano a pochi metri di distanza e hanno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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