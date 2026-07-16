Durante un controllo, i Carabinieri di Marano di Napoli hanno arrestato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di droga. Nella sua disponibilità sono state trovate 81 dosi di sostanza stupefacente e 750 euro in contanti. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Marano di Napoli, sorpreso mentre vende droga: in manette un 31enne già noto alle forze dell’ordine. Arresto durante un controllo dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Marano di Napoli hanno arrestato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di droga a un cliente durante un’attività di controllo del territorio. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sequestrate 81 dosi di stupefacente. A seguito del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 81 dosi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, il 31enne era in possesso di 48 dosi di hashish, 21 dosi di marijuana e 12 dosi di cocaina, tutte già confezionate e pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spaccio a Marano, 81 dosi e 750 euro in contanti: arrestato 31enne

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