Il secondo giorno del sesto ciclo di negoziati tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti, si è concluso a Roma. Durante i colloqui, Israele ha espresso riserve sull’introduzione di “zone pilota” con il Libano. I negoziati continuano e sono stati confermati come incontri tra le parti per discutere questioni legate a possibili accordi. La riunione si è svolta nel rispetto delle modalità concordate tra le parti.

Israele e Libano, Proseguono i Negoziati su Zone Pilota a Roma. ROMA (ITALPRESS) – Il secondo giorno del sesto round di negoziati tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, si è appena concluso a Roma, secondo quanto riportato da Lbc International. Fonti vicine ai colloqui hanno rivelato che si sta discutendo dell’implementazione delle zone pilota, in cui Israele cederà il controllo di alcune aree all’esercito libanese. Le trattative sono state incentrate sull’accordo quadro firmato il 26 giugno scorso a Washington, il quale stabilisce il ritiro delle Forze di Difesa israeliane (IDF) da due zone specifiche, che passeranno sotto il comando libanese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Colloqui Roma: Israele frena sull’introduzione delle “zone pilota” con il Libano.

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