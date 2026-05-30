Il Pentagono ha ospitato ieri un incontro tra rappresentanti di Israele e Libano, durato circa due ore, volto a discutere di un possibile processo di pace. La riunione si è svolta nella Situation Room della Casa Bianca, sotto la supervisione dell’amministrazione statunitense. Nel frattempo, si attende una decisione da parte dell’attuale presidente statunitense riguardo all’accordo con l’Iran, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti delle discussioni.

Si è conclusa ieri sera, dopo circa due ore, la riunione convocata da Donald Trump nella Situation Room della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione al New York Times, il presidente non ha ancora preso alcuna decisione in merito a un nuovo accordo con l’Iran. L’amministrazione, ha detto il funzionario, ritiene di essere vicina a un accordo, ma vi sono ancora alcune questioni in fase di discussione, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani. “Oggi al Pentagono, ho ricevuto delegazioni militari da Israele e Libano per il percorso di sicurezza a supporto dei colloqui di pace in corso tra i due Paesi. Abbiamo tenuto discussioni produttive a livello militare che informeranno il percorso politico guidato dal Dipartimento di Stato la prossima settimana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, al Pentagono colloqui di pace tra Israele e Libano. Attesa la decisione di Trump sull’accordo con Teheran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran launches wave of attacks against Israel as Trump says talks are happening

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: oggi i colloqui Israele-Libano. Nave cinese sfida il blocco di Hormuz. Trump: “Teheran vuole fare un accordo”Oggi si tengono i colloqui tra Israele e Libano con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco, mentre una nave cinese ha attraversato lo stretto...

I mediatori pakistani in Iran per cercare di rafforzare i colloqui tra Teheran e Usa. Trump annuncia un incontro storico tra Israele e Libano in programma domani – La direttaMediatori pakistani, tra cui il capo dell’esercito, sono arrivati a Teheran con l’obiettivo di rafforzare i colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti...

Temi più discussi: Guerra Iran, Trump attende la risposta di Teheran: news di oggi; Al Pentagono i colloqui tra Israele e Libano. Rubio sente il presidente Aoun; Iran riceve osservazioni Usa: Le stiamo valutando. Capo del Pentagono assicura: Pronti all'azione; Iran-Usa, arriva l'accordo? La bozza e le news di oggi sulla guerra.

La rassegna stampa con @GiuliaDeLuca82: - USA e Iran vicini a un accordo di pace… di nuovo? Scrive la BBC - Oggi il Libano terrà colloqui militari con Israele al Pentagono - In vendita manoscritto di Re Artù, rimasto in mano a privati per 700 anni x.com

Elon Musk ha usato la guerra di Trump in Iran per quintuplicare la cifra che fa pagare al Pentagono per i servizi SpaceX. reddit

Fonti Casa Bianca: Trump accetterà l'accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosseUsa, Hegseth: capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari Gli Usa sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso pe ... msn.com

Le notizie del 21 maggio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: prosegue il dialogo tra Trump e Teheran al lavoro su una bozza d'intesa, mentre lo stesso Presidente ... fanpage.it