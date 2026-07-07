Hamas ha annunciato le dimissioni dal governo di Gaza e lo scioglimento del comitato d’emergenza che gestiva gli affari civili nell’enclave. La decisione avviene mentre a Roma si tengono colloqui tra Israele e Libano. Nonostante la mossa politica, il movimento islamista mantiene il controllo delle armi nella regione. La situazione rimane tesa, con il gruppo che ha lasciato la governance locale senza abbandonare le proprie capacità militari.

TEL AVIV (Israele) Hamas lascia il governo di Gaza, ma non le armi. È tutta qui la partita aperta nella Striscia, dove l’amministrazione legata al movimento islamista ha annunciato le dimissioni e lo scioglimento del comitato d’emergenza che gestiva gli affari civili dell’enclave. L’obiettivo dichiarato è trasferire i poteri al Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, l’organismo tecnico palestinese previsto dal piano di Donald Trump per il dopoguerra. Una mossa presentata da Hamas come un passo concreto per favorire l’ingresso del nuovo organismo, i cui membri si trovano però ancora al Cairo perché Israele non consente loro di entrare a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Hamas lascia il governo di Gaza. A Roma i colloqui Israele-Libano

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Quando anche l’America dirà di essere stanca di #Israele e lo lascerà solo, per Iran, #Hezbollah, #Hamas sarà la vittoria tanto acclamata e per l’occidente sarà ‘submission’. Già il Libano e l’Iran degli anti-talebani si sentono abbandonati. @pigibattista @ilrifor x.com

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