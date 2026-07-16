Pierluigi Collina interviene per difendere l’arbitro di Francia-Spagna, rispondendo alle critiche di Didier Deschamps. Il presidente della Commissione Arbitri della FIFA chiede se l’arbitro fosse all’altezza di una semifinale, senza entrare nel merito delle decisioni prese. Collina sottolinea che l’arbitro era in possesso di tutte le qualifiche richieste e ha agito secondo le norme vigenti durante la partita.

Scende in campo Pierluigi Collina. Lo fa nelle vesti di Presidente della Commissione Arbitri della FIFA per difendere il direttore di gara di Francia-Spagna dopo le accuse del tecnico dei Blues, Didier Deschamps. Francia-Spagna: polemica tra Deschamps e Collina Scoppia, ancora una volta, una polemica arbitrale dopo una partita del Mondiale. Questa volta accade dopo la semifinale Francia-Spagna, vinta dalle furie rosse di De la Fuente grazie alle reti di Oyarzabal e Pedro Porro. A sollevare il polverone è l'allenatore dei francesi, Deschamps. Il quale, in conferenza stampa, ha chiesto ai giornalisti: "Il quarto e il quinto uomo erano di altissimo livello, ho potuto discutere con loro. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Collina risponde alle critiche di Deschamps: "L'arbitro era all'altezza di una semifinale?"

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