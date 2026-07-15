Il presidente della commissione arbitri della Fifa ha affermato che gli arbitri italiani sono di livello mondiale, rispondendo alle critiche del commissario tecnico francese riguardo all’arbitro salvadoregno della semifinale tra Francia e Spagna. La replica è arrivata meno di 24 ore dopo la partita del Mondiale 2026, senza ulteriori commenti sui singoli episodi o decisioni prese durante la gara.

Meno di 24 ore dopo la prima semifinale del Mondiale 2026, il presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, risponde alle critiche del Ct francese Didier Deschamps su Ivan Barton, l'arbitro salvadoregno di Francia-Spagna. A fine gara, Deschamps si era chiesto se Barton fosse di "all'altezza di arbitrare una semifinale Mondiale"., Secondo Collina, non ci sono dubbi: "Assolutamente sì. I nostri arbitri sono di livello mondiale". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Collina risponde a Deschamps sull'arbitro Barton: "I nostri fischietti sono di livello mondiale"

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