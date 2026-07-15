Collina risponde alle insinuazioni di Deschamps ai Mondiali | La risposta è | sì sicuramente

Il responsabile della direzione arbitrale ha confermato che la FIFA ha approvato la decisione di Barton durante i Mondiali, rispondendo alle accuse di Didier Deschamps. Collina ha affermato che le decisioni prese dall’arbitro sono state corrette e approvate dall’organismo internazionale. La risposta arriva dopo le insinuazioni del tecnico sulla gestione delle decisioni arbitrali durante il torneo. Collina ha sottolineato che non ci sono dubbi sulla validità delle valutazioni arbitrali approvate dalla FIFA.

Collina non ci sta e difende la classe arbitrale: "Deschamps mette in dubbio Barton? La risposta FIFA è sì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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