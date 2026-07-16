Coldiretti luci e ombre | Fauna e clima pazzo i nodi da affrontare
Le difficoltà degli agricoltori nelle Marche sono legate sia alle emergenze climatiche sia ai ritardi burocratici. La gestione delle pratiche per i contributi richiede tempi molto lunghi, complicando l’attività agricola. La fauna e le condizioni climatiche imprevedibili rappresentano ulteriori ostacoli.
Pesano le emergenze climatiche, ma non solo. A rendere sempre più difficile l’attività degli agricoltori marchigiani, insiste anche il peso della burocrazia e i tempi lunghissimi delle istruttorie per l’ottenimento dei contributi. A fianco di tutto questo, la necessità di finanziamenti regionali per le attività di agriturismo e l’ agricoltura sociale per mantenere alta la diffusione dell’azienda multifunzionale, che consente al settore di aprirsi alle nuove generazioni. Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, a valle della presentazione della manovra della Regione da 210 milioni di euro per il mondo agricolo, rilancia sulle necessità del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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