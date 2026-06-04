Burocrazia fauna selvatica clima e redditi | le priorità di Coldiretti Padova

Notizia in breve

La burocrazia rallenta le pratiche agricole, mentre i prezzi pagati ai produttori sono drasticamente diminuiti. La proliferazione di animali selvatici causa danni alle colture, e gli eventi meteo estremi provocano danni significativi alle produzioni. Questi sono i problemi principali segnalati dall’associazione agricola locale. La situazione mette in crisi le attività agricole della zona, con ripercussioni sui redditi degli agricoltori.