Burocrazia fauna selvatica clima e redditi | le priorità di Coldiretti Padova
La burocrazia rallenta le pratiche agricole, mentre i prezzi pagati ai produttori sono drasticamente diminuiti. La proliferazione di animali selvatici causa danni alle colture, e gli eventi meteo estremi provocano danni significativi alle produzioni. Questi sono i problemi principali segnalati dall’associazione agricola locale. La situazione mette in crisi le attività agricole della zona, con ripercussioni sui redditi degli agricoltori.
Dal peso della burocrazia al drastico calo dei prezzi riconosciuti ai produttori, dai danni provocati dalla proliferazione degli animali selvatici alle conseguenze nefaste degli eventi meteo estremi. Sono alcuni dei temi trattati in occasione dell’assemblea provinciale di Coldiretti Padova. Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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