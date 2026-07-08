Statistiche tra luci e ombre | Ferrara una provincia attrattiva Ma ci sono alcuni nodi da risolvere

A Ferrara, una provincia che attira visitatori e residenti, ci sono però alcuni problemi da affrontare. Le statistiche mostrano che, mentre l’area resta attrattiva, ci sono criticità da risolvere. I dati evidenziano alcune difficoltà nel settore del lavoro e dei servizi pubblici, e anche un calo di popolazione in alcune zone. La situazione presenta luci e ombre, con segnali di miglioramento ma anche di criticità da gestire.

C’è un dato che merita di essere letto con attenzione, perché racconta un’Italia che cambia e, insieme, offre a Ferrara un motivo di fiducia. Secondo l’analisi pubblicata nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, le migrazioni interne continuano a ridisegnare la geografia del Paese: il Mezzogiorno perde giovani e competenze, mentre le aree più dinamiche che si trovano nel Centro-Nord rafforzano la propria capacità di attrazione. In questo scenario, l’ Emilia-Romagna si conferma una locomotiva e Ferrara, con un incremento dell’8% della popolazione tra i 18 e i 35 anni rispetto al 2019 (anche in virtù dei costi abitativi contenuti rispetto a città limitrofe come Bologna), si colloca tra le province italiane più attrattive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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