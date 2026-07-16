Cocaina e hashish nell’infermeria del carcere | scatta il blitz

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di ieri, all’interno di un carcere di Avellino, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti nell’infermeria. Si tratta di un ingente quantitativo di cocaina e hashish. La scoperta è avvenuta durante un blitz delle forze dell’ordine, che hanno individuato le droghe nascosta in un’area destinata alle cure sanitarie dei detenuti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico sembrerebbe sostanza di tipo cocaina e hashish, è stato scoperto e sequestrato nel pomeriggio di ieri all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Il blitz è scattato nella sezione infermeria dell’istituto irpino. Durante un’attenta e meticolosa perquisizione all’interno di una camera detentiva, gli agenti di Polizia Penitenziaria, coordinati dall’ispettore di reparto, hanno individuato l illecito. La droga sembrerebbe essere stata magistralmente occultata nell’intercapedine della porta del bagno della camera detentiva, un nascondiglio insolito studiato per sfuggire ai controlli ordinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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