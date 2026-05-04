Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno effettuato tre interventi a Macerata, concentrando le operazioni nella zona di Piediripa. Durante i controlli, sono stati sequestrati hashish e cocaina. Due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e identificati nel corso delle operazioni. La droga è stata trovata durante un controllo di routine e sequestrata sul posto.

? Cosa scoprirai Come è emersa la droga durante lo scontro a Piediripa?. Chi sono i due uomini già noti alle forze dell'ordine?. Perché il conducente della Seat Althea ha perso la patente?. Quali sono le conseguenze amministrative per il giovane di Mogliano?.? In Breve Piediripa: sequestrati 13,73 grammi di hashish durante un controllo dopo una lite domestica.. Centro città: fermato egiziano di 24 anni con 1,52 grammi di hashish.. Via Verga: sequestrate cocaina e hashish in una Seat Althea con conducente marocchino.. Conducente di 29 anni in via Verga subisce il ritiro immediato della patente.. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno sequestrato hashish e cocaina dopo tre interventi distinti tra il centro urbano e la frazione di Piediripa, coinvolgendo un ventiduenne di Mogliano e due uomini già noti alle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, tre blitz dei carabinieri: sequestrati hashish e cocaina

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