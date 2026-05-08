Cocaina e hashish in casa | condanna a un anno e otto mesi ma lascia il carcere

Un uomo di Brindisi è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti trovate nella sua abitazione. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto 22 grammi di cocaina e 50 di hashish, ma non è stato incarcerato, poiché la condanna non comporta l'esecuzione immediata della pena. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale locale.

BRINDISI - Nella sua abitazione, i poliziotti della questura di Brindisi avevano scovato 22 grammi di cocaina e 50 di hashish. Era il 2 gennaio 2026. Ieri, giovedì 7 maggio 2026, G.E. (31enne brindisino) è stato condannato dalla gup del tribunale di Brindisi Gianna Martino a un anno e otto mesi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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