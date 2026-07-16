cms academy teenager ai mondiali della dance world cup a dublino

La CMS Academy Teenager ha conquistato la medaglia d’oro alle qualificazioni nazionali e si prepara a rappresentare l’Italia alla Dance World Cup 2026 a Dublino. La competizione internazionale si terrà nella capitale irlandese, dove giovani ballerini si sfideranno in diverse discipline. La squadra italiana ha ottenuto il pass per la fase finale dopo aver superato le eliminatorie nazionali.

. La CMS Academy Teenager rappresenterà l’Italia alla Dance World Cup 2026 a Dublino dopo la medaglia d’oro alle qualificazioni nazionali. DUBLINO – Se l’Italia non può sognare con i Mondiali di calcio, ci pensa il musical. I ragazzi della CMS Academy Teenager sono infatti partiti per Dublino, dove rappresenteranno il nostro Paese alle finali mondiali della Dance World Cup, una delle competizioni artistiche giovanili più prestigiose al mondo. La partecipazione è stata resa possibile grazie al successo della campagna di raccolta fondi lanciata per sostenere le famiglie nelle spese di viaggio e alloggio. Il contributo della comunità ha permesso a tutti gli allievi di volare in Irlanda e vivere un’esperienza formativa di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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