La CMS Academy Teenager, il progetto della Children’s Musical School di Milano, ha ottenuto un importante risultato a livello nazionale e si prepara a rappresentare l’Italia alle finali mondiali di musical a Dublino. La scuola ha conquistato il primo posto in una competizione tra diverse realtà italiane, grazie alle esibizioni dei giovani partecipanti. La partecipazione alle finali internazionali si terrà nella capitale irlandese, dove i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con altre realtà provenienti da tutto il mondo.

MILANO – La CMS Academy Teenager, progetto della Children’s Musical School e realtà milanese di percorso pre-accademico di alta specializzazione nel musical, ha conquistato – a fine marzo – la medaglia d’oro alle qualificazioni nazionali della Dance World Cup, classificandosi al primo posto nella categoria Junior Danza e Canto, fra oltre 500 coreografie di tutti gli stili provenienti da tutta Italia. Un traguardo che apre l’accesso alle finali mondiali di Dublino, dove l’Academy rappresenterà l’Italia in un contesto internazionale di altissimo livello, tra le migliori realtà artistiche giovanili provenienti dai cinque continenti. Dopo aver... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La CMS Academy di Milano trionfa in Italia e vola alle finali mondiali di musical a Dublino

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