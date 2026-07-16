Cloud italiano Netalia punta alla leadership nel cloud sovrano e a essere un' azienda di sistema per l' Italia Michele Zunino | Oggi la trasformazione in SpA e il nuovo piano industriale Obiettivo | 50 milioni di fatturato solo dalla crescita organica e quotazione in borsa entro 5 anni

Netalia, azienda italiana nel settore cloud, mira a diventare leader nel cloud sovrano e a rafforzare il ruolo di sistema per l’Italia. La società si è trasformata in S.p.A. e ha presentato un nuovo piano industriale. Prevede un fatturato di 50 milioni di euro entro cinque anni, esclusivamente tramite crescita organica. L’organico dovrebbe aumentare oltre dieci volte, superando le 200 assunzioni, con l’obiettivo di quotarsi in borsa nel medesimo arco temporale.

Un fatturato annuo da 50 milioni di euro, un incremento dell'organico destinato a decuplicare l'attuale forza lavoro superando le 200 unità e il traguardo strategico della quotazione in borsa, il tutto in un orizzonte temporale di cinque anni. Sono questi i macro-obiettivi industriali e finanziari su cui si fonda il nuovo piano di Netalia, il provider Cloud italiano nato a Genova, che imprime una decisa accelerazione al proprio percorso per affermarsi come leader nel mercato del cloud italiano. "In un quadro geopolitico mondiale sempre più instabile, il digitale è ormai diventato una questione politica e strategica nazionale, esattamente al... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Cloud italiano, Netalia punta alla leadership nel cloud sovrano e a essere un'azienda di sistema per l'Italia. Michele Zunino: “Oggi la trasformazione in S.p.A. e il nuovo piano industriale. Obiettivo: 50 milioni di fatturato solo dalla crescita organica e quotazione in borsa entro 5 anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ClickHouse: fatturato triplicato a 250 milioni verso la quotazione in borsaClickHouse ha annunciato di aver triplicato il suo fatturato, raggiungendo i 250 milioni di euro, mentre si prepara alla quotazione in borsa.

Cooperative valdôtaine: 109 milioni di fatturato per i 50 anni del sistemaLe cooperative valdostane hanno raggiunto un fatturato di 109 milioni di euro in occasione dei 50 anni del sistema.