ClickHouse | fatturato triplicato a 250 milioni verso la quotazione in borsa

Notizia in breve

ClickHouse ha annunciato di aver triplicato il suo fatturato, raggiungendo i 250 milioni di euro, mentre si prepara alla quotazione in borsa. La società ha spiegato che questa crescita si associa a un aumento della domanda per i suoi servizi di database. La valutazione ha superato le 60 volte il fatturato, riflettendo l’interesse degli investitori e le prospettive di mercato.