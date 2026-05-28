ClickHouse | fatturato triplicato a 250 milioni verso la quotazione in borsa
ClickHouse ha annunciato di aver triplicato il suo fatturato, raggiungendo i 250 milioni di euro, mentre si prepara alla quotazione in borsa. La società ha spiegato che questa crescita si associa a un aumento della domanda per i suoi servizi di database. La valutazione ha superato le 60 volte il fatturato, riflettendo l’interesse degli investitori e le prospettive di mercato.
? Domande chiave Come può un database triplicare il fatturato puntando ai nove miliardi?. Perché la valutazione di ClickHouse supera le 60 volte il fatturato?. Chi sono i nuovi vertici scelti per preparare la quotazione?. Quali aziende AI stanno già utilizzando questa tecnologia open-source?.? In Breve Valutazione a 15 miliardi dopo round serie D da 400 milioni di Dragoneer.. CFO Sexton, ex Snowflake, guida la gestione finanziaria per l'ingresso in borsa.. Strategia basata su acquisizioni come Langfuse e servizi cloud per 4.000 clienti.. Origini tecnologiche in Yandex 17 anni fa prima del debutto nel 2021..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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