Cooperative valdôtaine | 109 milioni di fatturato per i 50 anni del sistema

Notizia in breve

Le cooperative valdostane hanno raggiunto un fatturato di 109 milioni di euro in occasione dei 50 anni del sistema. Durante l’evento, si è parlato delle difficoltà legate alla burocrazia e delle strategie per tutelare i lavoratori dai rincari energetici. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche adottate né sui piani futuri, ma si è discusso di come affrontare queste sfide nel prossimo futuro.