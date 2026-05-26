Cooperative valdôtaine | 109 milioni di fatturato per i 50 anni del sistema
Le cooperative valdostane hanno raggiunto un fatturato di 109 milioni di euro in occasione dei 50 anni del sistema. Durante l’evento, si è parlato delle difficoltà legate alla burocrazia e delle strategie per tutelare i lavoratori dai rincari energetici. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche adottate né sui piani futuri, ma si è discusso di come affrontare queste sfide nel prossimo futuro.
? Punti chiave Come faranno le cooperative a superare l'ostacolo della burocrazia?. Quali strategie adotteranno per proteggere i lavoratori dai rincari energetici?. Chi guiderà il ricambio generazionale tra le botteghe dei borghi?. Perché la Regione deve intervenire per salvare le realtà in difficoltà?.? In Breve 243 associati e 60 mila soci generano un fatturato di 109 milioni di euro.. Evento celebrativo fissato per il 26 settembre presso Palazzo Regionale.. Partecipazione di Renzo Testolin, Luigi Bertschy e Speranza Girod all'assemblea.. Irecoop punta su formazione scolastica per garantire il ricambio generazionale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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