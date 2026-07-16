Tre persone sono state denunciate per truffa dopo un’indagine della Polizia di Stato su un sistema di clonazione di badge. Le indagini hanno evidenziato che i sospetti utilizzavano dispositivi elettronici per duplicare i badge necessari alle ricariche gratuite alle colonnine pubbliche di auto elettriche. Il metodo consentiva di ottenere ricariche senza pagare, sfruttando un sistema fraudolento. L’operazione ha portato alla scoperta di un sistema illecito che coinvolgeva più persone.

Tre persone denunciate per truffa, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di clonazione di badge per ottenere ricariche gratuite alle colonnine pubbliche di auto elettriche. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, è stata avviata a seguito di numerosi reclami presentati da clienti di Enel X S.r.l., che avevano segnalato addebiti anomali e operazioni di ricarica mai effettuate. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento a Perugia Il modus operandi dei truffatori L’intervento della Procura e le perquisizioni Il fenomeno delle frodi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Clonavano i badge per ricaricare gratuitamente le auto elettriche a Perugia, denunciate tre persone

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