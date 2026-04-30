Mondragone sequestrate tre attività e denunciate due persone

A Mondragone, sono state sequestrate tre attività commerciali e denunciate due persone nell’ambito di operazioni di controllo del territorio. Le autorità hanno agito per verificare il rispetto delle normative, con interventi che hanno portato al sequestro di esercizi commerciali e a denunce nei confronti di alcuni soggetti coinvolti. L’attività di monitoraggio prosegue senza sosta per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Provinciale di Caserta nei 104 comuni di competenza, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e della repressione, in particolare, dei reati ambientali disposta dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano. A Mondragone, gli uomini della Polizia Provinciale hanno portato a termine una vasta operazione di controllo del territorio che ha visto impegnate circa venti unità operative, coordinate dal comandante Biagio Chiariello, con il supporto dei militari del II Reggimento dell’Esercito Italiano. L’attività di contrasto ha riguardato numerosi fenomeni illeciti, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti, alle violazioni ambientali, al maltrattamento di animali e al lavoro nero.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mondragone, sequestrate tre attività e denunciate due persone MONDRAGONE - Il traffico della droga controllato da una famiglia TUTTI I DETTAGLI Notizie correlate Preziosi rubati e riciclati attraverso attività di compro oro tra Grosseto e Siena, tre persone denunciateTre misure cautelari personali eseguite e un compro oro sequestrato, questo il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria che ha... Raid al bar ad Arzano, tre ragazzi arrestati e due persone denunciateTempo di lettura: 2 minutiAl termine di ininterrotte ricerche e accertamenti investigativi, i carabinieri della stazione Carabinieri di Grumo Nevano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mondragone, famiglia con tre bambini viveva tra rifiuti ed escrementi. Con loro 13 cani, 3 gatti e un pitone reale; Mondragone, bambini e animali nella casa-discarica; Mondragone, casa sequestrata a Pescopagano: tre bambini affidati a un familiare; Costringe i figli piccoli a vivere tra rifiuti ed escrementi di animali, con 13 cani e un pitone: donna denunciata a Mondragone. Mondragone, motociclo irregolare sequestratoNella serata di ieri a Mondragone, su Corso Umberto I, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno intercettato un motociclo durante ... napolivillage.com Mondragone, bambini e animali nella casa-discaricaUn cancello qualunque, che apre l'accesso a una piccola villetta con giardino, in una strada qualsiasi e dietro l'odore acre che racconta più delle parole. A Pescopagano, ... ilmattino.it I cognomi di Mondragone: una finestra sulla nostra storia A Mondragone, ogni cognome racconta una storia: dalle caratteristiche fisiche alle qualità morali, dai mestieri alle origini geografiche e religiose. Scopriamone alcune curiosità: Caratteristiche fisi - facebook.com facebook