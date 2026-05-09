Rieti truffa dei finti like | tre persone denunciate

Tre persone sono state denunciate a Rieti per aver ideato una truffa sui social network basata su false promesse di guadagni facili attraverso l'acquisto di like finti. L'indagine ha portato all'identificazione degli autori da parte dei Carabinieri, che hanno anche coinvolto una donna di circa settant’anni vittima del raggiro. La truffa si sviluppava attraverso un sistema online che sfruttava account falsi per attirare utenti in cerca di facili profitti.

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Un raggiro costruito sui social prometteva guadagni facili: una settantenne finisce nella rete dei truffatori, individuati dai Carabinieri di Rieti.. Rieti torna al centro dell’attenzione per un nuovo caso di truffa online che conferma la vulnerabilità delle piattaforme social e delle applicazioni di messaggistica. I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato tre persone, ritenute coinvolte in un sistema fraudolento costruito per colpire utenti fragili con la promessa di facili guadagni. Il meccanismo del raggiro e l’adescamento della vittima. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna di 70 anni, residente nel capoluogo reatino, che tra dicembre 2025 e gennaio 2026 è stata adescata da un falso “recruiter”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Rieti, truffa dei finti like: tre persone denunciate ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Truffa su TikTok: vendono una finta cucina e spariscono. Denunciate tre personeLe piattaforme social si confermano, purtroppo, un terreno fertile per i raggiri telematici. Roma: tolleranza zero contro “gioco delle tre campanelle”, denunciate altre 10 persone per truffaTolleranza zero da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nei confronti del fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rieti, truffano una donna in Sabina per un investimento finanziario: tre denunciati dai carabinieri. Rieti. La truffa online dei finti mi piaceI carabinieri denunciano tre persone per un raggiro ai danni di una settantenne NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno deferito in stato di libertà tre persone – due donne ita ... newtuscia.it Truffa dei like sui social: anziana di Rieti perde oltre 1500 euro, tre denunciati dai CarabinieriNuova truffa online legata ai social network e alle app di messaggistica. Una donna di 70 anni residente a Rieti è stata raggirata con la falsa promessa di guadagni facili ... ilmattino.it