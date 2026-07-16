Claudio Durigon è stato eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A durante un’assemblea straordinaria, con il voto unanime dei presenti. Ha dichiarato di affrontare il nuovo incarico con umiltà e responsabilità. La nomina è stata comunicata ufficialmente e il riconoscimento è avvenuto per acclamazione.

Claudio Durigon Eletto Nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A. ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A ha recentemente accolto Claudio Durigon come nuovo presidente, eletto per acclamazione. Durigon, attuale Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prende il posto di Massimo Righi, presidente in carica dal 2020. Righi continuerà la sua collaborazione all’interno della Lega come presidente del Consiglio di Amministrazione. La votazione si è svolta a Bologna, durante il Volley Mercato 2026, un’importante occasione di confronto per i club di Serie A. Gli eventi di Bologna si concluderanno oggi con la presentazione della prossima stagione e dei calendari per il campionato 202627, accompagnati dal lancio ufficiale dell’82esimo campionato di Serie A Credem Banca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Claudio Durigon nuovo presidente della Lega Volley: “Con umiltà e responsabilità affronto questo incarico”

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Claudio Durigon, nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A

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