Rimpasto il neo assessore Elisa Ingala | Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità

Da palermotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo assessore ha dichiarato di accogliere con senso di responsabilità l’incarico affidatole. Ha espresso gratitudine al presidente regionale, ai rappresentanti del movimento e ai membri del gruppo parlamentare che l’hanno indicata. La sua nomina è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’impegno nel ruolo assegnatole.

“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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