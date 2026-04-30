Rimpasto il neo assessore Elisa Ingala | Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità

Il nuovo assessore ha dichiarato di accogliere con senso di responsabilità l’incarico affidatole. Ha espresso gratitudine al presidente regionale, ai rappresentanti del movimento e ai membri del gruppo parlamentare che l’hanno indicata. La sua nomina è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’impegno nel ruolo assegnatole.

“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al coordinamento regionale e al gruppo parlamentare del Mpa-Grande Sicilia e a tutti gli esponenti del movimento per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi indicata quale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il neo assessore Elisa Ingala: "Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadra per la Sicilia"“Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al presidente Renato Schifani, a Raffaele Lombardo, al Coordinamento regionale e al gruppo... Il veronese Pasini eletto alla guida di Upi Veneto: «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità»Si è riunito mercoledì 15 aprile, nella sede della Provincia di Padova, il direttivo dell’Upi Veneto, chiamato a rinnovare i propri vertici e ad... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Schifani nomina tre nuovi assessori: Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso; Rimpasto a sorpresa alla Regione, torna Nuccia Albano, alla sanità fuori Faraoni dentro Marcello Caruso, Elisa Ingala alla Funzione Pubblica; Rimpasto della giunta Schifani: via Faraoni, entrano Albano, Caruso e Ingala; Via al rimpasto alla Regione, salta Daniela Faraoni e resta Elvira Amata: tre nuovi assessori, ecco chi sono. Il neo assessore Elisa Ingala: Onorata della fiducia, avanti con spirito di squadra per la SiciliaÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... cataniatoday.it Rimpasto alla Regione, parla il volto nuovo della giunta, Ingala: Onorata di essere quiA 24 ore dalla firma del decreti di nomine di tre nuovi assessori regionali 8uno è un ritorno al suo posto lasciato il 10 novembre), l’unico volto veramente nuovo che fa capolino nella giunta regional ... blogsicilia.it L'obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola" dichiara il neo #assessoreregionale Elisa Ingala - facebook.com facebook