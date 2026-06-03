Provincia di Salerno e Lega Pallavolo Serie A Femminile | sottoscritto il Protocollo d’Intesa

La Provincia di Salerno e la Lega Pallavolo Serie A Femminile hanno firmato un Protocollo d’Intesa. L’accordo prevede collaborazioni per promuovere lo sviluppo della pallavolo femminile nel territorio. La firma è avvenuta in presenza di rappresentanti delle due parti. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato dettagli specifici sui contenuti o le modalità di attuazione dell’accordo. La collaborazione mira a rafforzare le iniziative sportive e a favorire la crescita del settore nel territorio provinciale.

Tempo di lettura: 3 minuti La Provincia di Salerno e la Lega Pallavolo Serie A Femminile hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, crescita educativa e prevenzione del disagio giovanile. L’accordo nasce dalla positiva esperienza maturata nell’ambito del progetto “Sportability 2.0”, finanziato dall’UPI attraverso il programma nazionale “GAME UPI 2.0”, che ha visto la Lega Pallavolo Serie A Femminile partecipare come partner della Provincia di Salerno nella realizzazione di iniziative dedicate ai giovani, alla diffusione di stili di vita sani e alla valorizzazione dello sport quale leva di sviluppo sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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