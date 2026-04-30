Quando si gioca Roma-Lazio? L' annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale

Il derby di Roma tra la squadra giallorossa e quella biancoceleste si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30. La data e l'orario sono stati comunicati dal presidente della Lega Serie A e riguardano la partita valida per la 37esima giornata del campionato, che rappresenta anche la penultima del torneo. La sfida si svolgerà alla fine della stagione regolare di calcio italiano.

Domenica 17 maggio alle 12:30. Si va verso questa soluzione per il derby Roma-Lazio match valido per la 37esima, e penultima giornata di Serie A. Manca ancora l’ufficialità ma questa è l’indicazione data da Ezio Simonelli presidente della Lega Serie A in occasione della terza edizione del.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Quando si gioca Como-Napoli, arriva l'annuncio della Lega Serie A: data e orario del matchLa Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 35esima giornata di campionato, in programma da venerdì 1 a lunedì 4 maggio.

La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 18 sì: contrari solo Lazio e VeronaDiciotto sì per Giovanni Malagò candidato presidente della Federcalcio: è quanto emerge dell’Assemblea della Lega Serie A in corso, secondo...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Roma-Lazio domenica o lunedì? La questione Derby è complicata causa tennis, finale di Coppa Italia e contemporaneità delle partite; Ecco il Derby: la vendita dei biglietti parte il 23 aprile alle 16:00; Biglietti Derby Roma - Lazio in vendita dal 23 aprile: costi e tutte le news; Coppa Italia con l'Inter sì, derby con la Roma no: le decisione dei gruppi organizzati della Lazio.

Tra derby della capitale e tennis: ipotesi domenica alle 12.30 per Roma-LazioLo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, ricordando la presenza di altri eventi e restrizioni legate alla sicurezza. calcioefinanza.it

Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio di Simonelli su data e orario del derbyEzio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha preannunciato la data e l'orario del derby tra Roma e Lazio: Giusto che si giochi di domenica e in contemporanea, credo che sceglieremo le 12:30. msn.com

Derby Roma-Lazio, la conferma su data e orario: "Probabile domenica 17 maggio alle 12.30" - facebook.com facebook

Derby #RomaLazio, la conferma su data e orario: "Probabile domenica 17 maggio alle 12.30" x.com