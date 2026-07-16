Una ragazza di 24 anni è morta in moto mentre si recava al lavoro, a Venaria Reale. La giovane, appassionata di moto, stava arrivando all’ex Magneti Marelli quando è caduta dalla Yamaha R6. Era uscita di casa all’alba, come faceva ogni giorno, e stava percorrendo la strada quando si è verificato l’incidente. La vittima è caduta dalla moto e non è sopravvissuta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La giovane stava raggiungendo l’ex Magneti Marelli quando è caduta dalla sua Yamaha R6. Era uscita di casa all’alba per raggiungere il posto di lavoro, come faceva abitualmente. Quel tragitto, però, si è trasformato in una tragedia. Claudia Mastrovalerio, 24 anni, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 15 luglio in un incidente stradale avvenuto in corso Garibaldi, a Venaria Reale. La giovane viaggiava in sella alla sua amata Yamaha R6 quando, per cause ancora tutte da chiarire, è caduta rovinosamente sull’asfalto. I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvarla, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La notizia della sua morte ha profondamente colpito amici, colleghi e tutti coloro che la conoscevano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Claudia Mastrovalerio muore in moto a 24 anni mentre va al lavoro: choc a Venaria Reale, le due ruote erano la sua passione

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