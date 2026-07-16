Claudia Mastrovalerio muore in moto a 24 anni mentre va al lavoro | choc a Venaria Reale le due ruote erano la sua passione

Da notizieaudaci.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 24 anni è morta in moto mentre si recava al lavoro, a Venaria Reale. La giovane, appassionata di moto, stava arrivando all’ex Magneti Marelli quando è caduta dalla Yamaha R6. Era uscita di casa all’alba, come faceva ogni giorno, e stava percorrendo la strada quando si è verificato l’incidente. La vittima è caduta dalla moto e non è sopravvissuta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La giovane stava raggiungendo l’ex Magneti Marelli quando è caduta dalla sua Yamaha R6. Era uscita di casa all’alba per raggiungere il posto di lavoro, come faceva abitualmente. Quel tragitto, però, si è trasformato in una tragedia. Claudia Mastrovalerio, 24 anni, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 15 luglio in un incidente stradale avvenuto in corso Garibaldi, a Venaria Reale. La giovane viaggiava in sella alla sua amata Yamaha R6 quando, per cause ancora tutte da chiarire, è caduta rovinosamente sull’asfalto. I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvarla, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La notizia della sua morte ha profondamente colpito amici, colleghi e tutti coloro che la conoscevano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

claudia mastrovalerio muore in moto a 24 anni mentre va al lavoro choc a venaria reale le due ruote erano la sua passione
© Notizieaudaci.it - Claudia Mastrovalerio muore in moto a 24 anni mentre va al lavoro: choc a Venaria Reale, le due ruote erano la sua passione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Con la moto contro un camion: muore a 24 anni mentre va al lavoroUn incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada principale di Cavezzo, in provincia di Modena, coinvolgendo una moto e un camion.

Scontro con un camion. Muore in moto 23enne mentre va al lavoroUn incidente mortale si è verificato questa mattina nella frazione di Motta a Cavezzo, poco prima delle otto.

Argomenti più discussi: Chi era Claudia Mastrovalerio, la 24enne che ha perso la vita in un incidente in moto a Venaria; Incidente stradale a Venaria Reale, moto contro lo spartitraffico: Claudia Mastrovalerio di Torino morta in ospedale; Claudia, morta a 24 anni mentre era in sella alla sua Yamaha; Incidente mortale a Venaria, la vittima è Claudia Mastrovalerio: aveva 24 anni e viaggiava sulla sua Yamaha R6.

claudia mastrovalerio claudia mastrovalerio muore inIncidente stradale a Venaria Reale, moto contro lo spartitraffico: Claudia Mastrovalerio di Torino morta in ospedaleUn incidente stradale mortale è avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 luglio in corso Garibaldi 262 a Venaria Reale. Il 118 di Azienda zero è intervenuto sul posto intorno alle 5.30 per soccorrere ... torinotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web