Un incidente mortale si è verificato questa mattina nella frazione di Motta a Cavezzo, poco prima delle otto. Un giovane di 23 anni, in sella a una moto, stava andando al lavoro quando si è scontrato con un camion. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Un nuovo tragico incidente sulle strade, che è costato la vita a un giovane centauro di soli 23 anni morto a seguito del grave incidente avvenuto nella frazione di Motta a Cavezzo poco prima delle otto. La vittima è Gianluca Domenico Tulumello. Residente a Fabbrico e originario di Palermo avrebbe compiuto 24 anni il prossimo agosto. Il 23enne è deceduto in seguito allo scontro frontale con un camion Iveco. Alla guida del pesante mezzo un di 54 anni. La moto cinese Swm 500 Sx guidata da Tulumello che si stava recando al lavoro a Mirandola s’è schiantata violentemente contro la parte destra anteriore del pesante automezzo sfondando gran parte del paraurti davanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro con un camion. Muore in moto 23enne mentre va al lavoro

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