Con la moto contro un camion | muore a 24 anni mentre va al lavoro

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada principale di Cavezzo, in provincia di Modena, coinvolgendo una moto e un camion. La vittima, un uomo di 24 anni, era a bordo della motocicletta e si stava dirigendo al lavoro quando è stato colpito dal veicolo di grandi dimensioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Cavezzo (Modena), 4 maggio 2026 – Ancona una tragedia sulle strade dell’Emilia Romagna: dopo il terribile incidente a Forlì che è costato la vita 2 studentesse mentre una terza è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, questa mattina intorno alle 8,30 un giovane motociclista è purtroppo morto in un violentissimo schianto contro un camion. L’incidente è avvenuto lungo la Via di Mezzo di Cavezzo, la strada che corre parallela a via Concordia è rimasta chiusa al traffico per molte ore. Ancora incerte le cause che hanno portato all’impatto costato la vita al giovanissimo centuaro. Originario della provincia di Reggio Emilia, il giovane stava andando a lavorare in un’azienda della Bassa modenese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con la moto contro un camion: muore a 24 anni mentre va al lavoro A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Latina, muore in moto mentre va al lavoro: tragedia in via PiaveABBONATI A DAYITALIANEWS Un improvviso sbandamento, poi la caduta e il violento impatto contro l’aiuola spartitraffico. Sansepolcro, tragedia sulla Pertini: muore a 40 anni mentre va al lavoroTragedia nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, a Sansepolcro, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Moto contro un camion a Sant’Onofrio: grave un uomo; Schianto contro un camion: muore centauro; Incidente sulla statale 16 ad Apricena: moto contro camion, un morto; Scontro in moto contro un camion in Sicilia: muore a 39 anni il medico anestesista Davide Bellina. Terribile incidente stradale in Italia, moto contro camion: un mortoQuesta mattina, mercoledì 29 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la strada statale 16 Adriatica, all’altezza di Apricena, in provincia di Foggia. Per l’esattezza il sini ... notizie.it Scontro in moto contro un camion in Sicilia: muore a 39 anni il medico anestesista Davide BellinaDavide Bellina è morto nella notte sulla Statale 113 a Campofelice di Roccella dopo lo scontro tra la sua moto e una Jeep Renegade ... fanpage.it Dopo Misano, sarà il circuito toscano il teatro dello sviluppo nella nuova GP27. Nel filmato si notano diverse configurazioni aerodinamiche sulle due moto - facebook.com facebook Scontro tra un'auto e una moto: feriti due giovani x.com