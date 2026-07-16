Classifica Censis università italiane 2026-2027 Padova 1° Bologna 2° e Sapienza 3° tra i politecnici PoliMi 1°

Notizia in breve

La classifica Censis per gli atenei italiani 2026-2027 vede Padova al primo posto tra le università statali più grandi, seguita da Bologna e dalla Sapienza. Tra i politecnici, PoliMi si conferma al primo posto. Tra le università non statali, si conferma la Luiss in seconda posizione. La graduatoria è stata pubblicata di recente e include i principali atenei italiani, evidenziando le posizioni relative di ciascuna istituzione.