Classifica Censis università italiane 2026-2027 Padova 1° Bologna 2° e Sapienza 3° tra i politecnici PoliMi 1°
La classifica Censis per gli atenei italiani 2026-2027 vede Padova al primo posto tra le università statali più grandi, seguita da Bologna e dalla Sapienza. Tra i politecnici, PoliMi si conferma al primo posto. Tra le università non statali, si conferma la Luiss in seconda posizione. La graduatoria è stata pubblicata di recente e include i principali atenei italiani, evidenziando le posizioni relative di ciascuna istituzione.
Pubblicate le nuove graduatorie Censis sugli atenei italiani: Padova guida ancora tra le università statali più grandi, mentre tra i non statali si conferma la Luiss. Crescono le immatricolazioni, ma con ritmi diversi tra le aree del Paese La classifica Censis delle università italiane 2026-2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Classifica Censis università 2026-2027: quali sono i migliori atenei italiani
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