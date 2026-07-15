La classifica Censis delle università italiane 20262027 è stata pubblicata, confrontando atenei statali e non statali. La graduatoria valuta le università secondo vari indicatori, offrendo uno spaccato delle performance accademiche attuali. I dati riguardano aspetti come l’offerta formativa, la ricerca e l’internazionalizzazione. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato della posizione di ogni istituzione nel panorama universitario nazionale.

È stata pubblicata la nuova Classifica Censis delle Università italiane 20262027, il ranking annuale che mette a confronto gli atenei statali e non statali sulla base di numerosi indicatori. L’indagine, realizzata dal Censis, prende in esame strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e interventi per gli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali e occupabilità. Alla graduatoria generale si affiancano anche le classifiche della didattica per lauree triennali, corsi a ciclo unico e lauree magistrali biennali. Università italiane, crescono le immatricolazioni. Complessivamente sono state elaborate 70 graduatorie, utilizzando oltre 960 variabili, con l’obiettivo di offrire agli studenti e alle famiglie uno strumento di orientamento nella scelta del percorso universitario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Migliori università italiane, la classifica Censis dell’anno accademico 2026/2027

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